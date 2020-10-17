AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:47 م
محافظ مطروح يوزع
محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد
Advertisements
ايمن محمود
كرم  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت  الفائزين فى  مسابقة جمعية صيادين مطروح لصيد الأسماك ، والتى إقيمت بمقر الجمعية أمام الميناء الشرقى بمدينة مرسى مطروح.  


مسابقة صيد الاسماك انطلقت أمس  الجمعة  بمشاركة   72 صيادا  على   12مركبا ، حيث وزع محافظ مطروح   شهادات التقدير والجوائز على الفريقين الاول والثاني الفائزين بصيد أكبر كمية من الاسماك  ، وكذلك على صائد أكبر سمكة وأطول سمكة .

وأشاد   محافظ مطروح بالمسابقة مع  تأكيد تقديم كافة الدعم  وأهمية الاعلان عن  تنظيم المسابقات   القادمة وتقديم كافة التيسيرات لها بمشاركة عدد فرق أكبر فى إطار الترويج السياحى وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة .

 كما  استمع  محافظ مطروح لعدد من مطالب الصيادين بمطروح مؤكدا دراستها  جميعا والعمل  على الارتقاء بتلك المهنة مع ما تتمتع به مطروح من طول ساحلى لآكثر من 450 كيلو  شواطئ  بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعائد الاقتصادى منها مع توفير مزيد من فرص العمل فى ذلك المجال .

وتقدم  المتسابقون  بالشكر لمحافظة مطروح  علي حرصة علي الحضور وتكريم المتسابقين مما يكون له الاثر الأكبر  في تشجيع إقامة مثل هذه المسابقات.كما تقدموا بالشكر وللقائمين علي التنظيم مما  انعكس علي تقديم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه المسابقات.    

حضر حفل التكريم  المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومدير الثروة السمكية وناصر الله التماوى رئيس مجلس ادارة الجمعية ومجموعة من الصيادين .
أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد
أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد
أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد
أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مستوى الجمهورية.. الفيوم تحصد مراكز متقدمة فى مسابقات علمية

مصدر دخلهم الوحيد.. كيف يعاني صيادو البحر الأحمر في موسم منع الصيد؟

460 كيلو شواطئ في مطروح.. سمك المزارع طعام أبناء المحافظة.. شاهد

ترشيحاتنا

تاريخ ميلاد الرسول محمد بالميلادي والهجري

بينهما دولتان عربيتان.. السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية الدولية

كارثة.. البيئة تكشف سبب ظهور تماسيح في الغربية

هشام جويعة: الوداد سيفوز على الأهلي لفارق الخبرة في آخر 5 سنوات

في أول يوم دراسي.. إقالة مديرة مدرسة ومكافأة أخرى بسبب الإجراءات الاحترازية

أشرف صبحي : الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر أكبر من الجميع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الأبيض.. لجين عمران تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وشورت.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

دراسة تكشف عن نوع فاكهة يحمي من ارتفاع السكر في الدم