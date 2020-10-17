أكبر وأطول سمكة .. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت الفائزين فى مسابقة جمعية صيادين مطروح لصيد الأسماك ، والتى إقيمت بمقر الجمعية أمام الميناء الشرقى بمدينة مرسى مطروح.









مسابقة صيد الاسماك انطلقت أمس الجمعة بمشاركة 72 صيادا على 12مركبا ، حيث وزع محافظ مطروح شهادات التقدير والجوائز على الفريقين الاول والثاني الفائزين بصيد أكبر كمية من الاسماك ، وكذلك على صائد أكبر سمكة وأطول سمكة .





وأشاد محافظ مطروح بالمسابقة مع تأكيد تقديم كافة الدعم وأهمية الاعلان عن تنظيم المسابقات القادمة وتقديم كافة التيسيرات لها بمشاركة عدد فرق أكبر فى إطار الترويج السياحى وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة .





كما استمع محافظ مطروح لعدد من مطالب الصيادين بمطروح مؤكدا دراستها جميعا والعمل على الارتقاء بتلك المهنة مع ما تتمتع به مطروح من طول ساحلى لآكثر من 450 كيلو شواطئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعائد الاقتصادى منها مع توفير مزيد من فرص العمل فى ذلك المجال .





وتقدم المتسابقون بالشكر لمحافظة مطروح علي حرصة علي الحضور وتكريم المتسابقين مما يكون له الاثر الأكبر في تشجيع إقامة مثل هذه المسابقات.كما تقدموا بالشكر وللقائمين علي التنظيم مما انعكس علي تقديم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه المسابقات.



