AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا عن مواجهة الرجاء: الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:42 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك أهمية مباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى  أن الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب .


واضاف شيكابالا صانع ألعاب الزمالك :" توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق, وخاصة نحن لأننا قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا.

واكمل حديثه "  لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا ".

وأضاف شيكابالا قائلا : "جمهور الزمالك يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا".

واضاف شيكابالا "اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية سواء على ملعبك أو خارجه".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيه من الإصابة.. شيكابالا يعود إلى تدريبات الزمالك الجماعية

متحدث «الرجاء»: الزمالك مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم مباراة مشرفة للكرة العربية ..فيديو

أوباما: افتعال الأزمات في طريق الزمالك سيناريو معتاد

ترشيحاتنا

فستان مكشوف.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها فى إطلالة جذابة.. شاهد

عمرو عرفة داعمًا الأهلى أمام الوداد: امسح الخطأ من أجل الأخوة

ذكرى رحيل ممدوح وافي.. تعرف على قصة وفاته المأساوية ووصيته الأخيرة

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي ودفن الجثمان بمقابر العائلة في العاشر من رمضان

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي ودفن جثمانها بجوار نجلها

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

AdvertisementS

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

أحرز الهدف رقم 100 مع ليفربول.. صاروخية صلاح تفجر مرمى إيفرتون.. فيديو

مدرب حرس الحدود: حظوظ الفوز أكبر لصالح الوداد المغربي أمام الأهلي الليلة

لماذا حرم الحكم ليفربول من فوز قاتل؟.. جدل بسبب هدف هندرسون الملغي في شباك إيفرتون.. فيديو

رسميا.. تغيير ملعب مباراة العودة بين الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد هدف صلاح التاريخي في إيفرتون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

خاص.. ثيمبا زواني لاعب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

لاعب الأهلى يحتفل بخطبته على شقيقة زوجة حسام غالي.. فيديو

بعد هدفه في إيفرتون.. محمد صلاح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة في تاريخ ليفربول

صلاح يواصل كتابة التاريخ.. ملخص وأهدف مباراة ليفربول وإيفرتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

هشام جويعة: الوداد سيفوز على الأهلي لفارق الخبرة في آخر 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الأبيض.. لجين عمران تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وشورت.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

دراسة تكشف عن نوع فاكهة يحمي من ارتفاع السكر في الدم