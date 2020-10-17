موسيماني ينتهي من المحاضرة الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب محمد الخامس

انهي الجهاز الفي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرته الأخيرة مع لاعبيه داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
وشهدت المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.
وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.
وتتحرك حافلة الفريق الأحمر بعد قليل من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.