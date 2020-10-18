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اقتصاد

التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة 2143 شكوى وردت إلى الجهاز

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
المهن الطبية
المهن الطبية
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آية الجارحي

أعلنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة 2143 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

جاء ذلك خلال استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا تناول بعض جهوده الجهاز في شهر سبتمبر الماضي.

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وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي ل (20) جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تقييم عدد (2837) مُتقدمًا للندب للهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولشغل وظائف بهيئة المُجتمعات العمرانية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفي سياق الخطط التدريبية، انتهى الجهاز من تنفيذ (4) برامج تدريبية استفاد منها (227) متدربًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020 /2021.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف ل (1752) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات ل (137) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ (2595) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
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