التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة 2143 شكوى وردت إلى الجهاز

أعلنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة 2143 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.
جاء ذلك خلال استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا تناول بعض جهوده الجهاز في شهر سبتمبر الماضي.
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وفي سياق الخطط التدريبية، انتهى الجهاز من تنفيذ (4) برامج تدريبية استفاد منها (227) متدربًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020 /2021.
وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف ل (1752) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات ل (137) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.
علاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ (2595) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.