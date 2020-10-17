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اقتصاد

للقضاء على الفقر.. تطوير 143 قرية بـ 11 محافظة خلال 10 شهور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:39 م
معدلات الفقر
معدلات الفقر
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آية الجارحي

خصصت الدولة المصرية 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

 

جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 17 /10/ 2020 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، الذى يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام ، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية ، يأتى موضوع احتفال هذا العام " تحت شعار " لنعمل معا على تحقيق عدالة إجتماعية و بيئة سليمة للجميع".

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنه تم  تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

 

ووفقا للتقارير الإحصائية، حصلت محافظة أسيوط على اكبر  تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.

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