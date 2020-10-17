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مرأة

بـ الجلد الأسود.. كنزي عمرو دياب فى إطلالة جذابة.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:35 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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نهى هجرس
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وظهرت بها كنزي عمرو دياب، ببنطال كاجوال باللون الأسود، مرتدية معه توب بسيط وجاكيت جلد باللون الأسود ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كنزي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج.

وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي التى تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من السلاسل حول الرقبة باللون الذهبي لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال
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