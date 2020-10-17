شاهد أول رد فعل لـ تركي آل الشيخ بعد هدف قفشة فى الوداد المغربي

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية " فيس بوك " ، جووووول ربنا يتممها على خير ... جميل يا قفشه " .

احتفل مدرب حراس مرمي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهدف التقدم علي الوداد المغربي بالاحضان والسجود، فى المباراة التي تقام الآن على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.





انطلقت المباراة بحماس من الفريقين، وحصل النادي الأهلي على خطأ بعد تدخل أحد لاعبي الوداد مع مروان محسن بقوة في منتصف ملعب المباراة.





ومن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي حصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة، بسبب اعتراض لاعب الوداد واسقاط علولو أرضًا، وتصدى لها معلول ولكن مرت برأسية ياسر ابراهيم من فوق مرمى الوداد.





وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة للاعبي الوداد المغربي من الجبهة اليسرى، ولكن مرت بسلام دون أن تصل لمرمى محمد الشناوي.





وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بأقدام محمد مجدي "أفشة".





الهدف جاء عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، ليتقدم الأهلي مبكرا.





ويحاول الوداد أن يحسن وضعه الهجومي، بحصوله على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى للنادي الاهلي في الدقيقة 7، ولكن تمر من فوق مرمى محمد الشناوي.





وفي أول كرة هجومية للوداد في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق ركلة ركنية وصلت داخل منطقة جزاء الأهلي، ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة، واحتسبها حكم المباراة تسلل على وداد الأمة.





وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء، وأحكم صفوفه، واستحوذ على الكرة بشكل جيد، واستمرت الكرة في منتصف الملعب دون هجوم على مرمى الوداد.