محمد فضل: فخور بتسجيل لاعب مصري في موسوعة جينيس

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بأتحاد الكرة أنه بكل روح رياضية فخور بتسجيل عز الدين بهادر في موسوعة جينيس كأكبر لاعب محترف كرة قدم عن عمر يناهز ال 74 ، و أنه يتمني أن يكونوا موجودين لدعم أي مواطن يحقق حلمه أو يكسر رقم قياسي و يجعلنا فخورين به كمصريين .





و أضاف " فضل " أوجه رسالة لأي شخص لديه طموح وهدف أن يعمل عليه ، و أن يركز كل جهوده للوصول إليه و أواكد له انه سينجح رغم الصعوبات ، مؤكدًا أنه سيكون لديه كل الدعم من الإتحاد .





و تابع " أنه يجب أخذ عز الدين بهادر كمثال لتحقيق الأهداف فهو في عمر ال 74 ، و يلعب 90 دقيقة و أستطاع دخول موسوعة جينيس ، مضيفًا أنه مثال جيد للشباب المصري .