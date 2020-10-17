AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل: فخور بتسجيل لاعب مصري في موسوعة جينيس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بأتحاد الكرة أنه بكل روح رياضية فخور بتسجيل عز الدين بهادر في موسوعة جينيس كأكبر لاعب محترف كرة قدم عن عمر يناهز ال 74 ، و أنه يتمني أن يكونوا  موجودين لدعم أي مواطن يحقق حلمه أو يكسر رقم قياسي و يجعلنا فخورين به كمصريين .

و أضاف " فضل " أوجه رسالة لأي شخص لديه طموح وهدف أن يعمل عليه ، و أن يركز كل جهوده للوصول إليه و أواكد  له انه سينجح رغم الصعوبات ، مؤكدًا أنه سيكون لديه كل الدعم من الإتحاد .

و تابع " أنه يجب أخذ عز الدين بهادر كمثال لتحقيق الأهداف فهو في عمر ال 74 ، و يلعب 90 دقيقة و أستطاع دخول موسوعة جينيس ، مضيفًا أنه مثال جيد للشباب المصري .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها

الحرام مش بيدوم.. محمد ناجي جدو يعلق على ضربة جزاء الوداد أمام الأهلي

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

ضربتها بالرأس .. معركة نسائية بسبب الكمامة داخل مركز تسوق.. فيديو

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها