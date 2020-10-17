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رياضة

فرحة عارمة داخل النادي الأهلي بـ هدف قفشة في الوداد المغربي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:16 م
فرحة داخل النادي
فرحة داخل النادي الأهلي
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القسم الرياضي
شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة فرحة عارمة لكل الأعضاء المتابعين لمباراة الأهلي والوداد المغربي، وذلك بعد تسجيل محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي بعد دقائق من بداية المباراة.

وحرصت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي على توفير شاشات عرض وأماكن جلوس مختلفة للأعضاء بمقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والشيخ زايد، وذلك لمتابعة مباراة الأهلي والوداد. 

ووفرت الإدارة التنفيذية للنادي عددًا كبيرًا من الشاشات وأماكن الجلوس، لتستوعب العدد الكبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لمتابعة مباراة الأهلي والوداد. 

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي حاليا، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
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