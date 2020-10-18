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خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
انفجار الهاتف المحمول
انفجار الهاتف المحمول
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إبراهيم القادري


قال المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن انفجار بطارية التليفون تحدث في اى موبيل وهذا لأن التكنولوجيا التي تستخدم في البطاريات الخاصة بالتليفون تكون عبارة عن مجموعة من الألواح وبينهم مادة كيميائية معينة .

وأضاف إسكندر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الالواح عندما نعطيها كهربة يتم تخزينها حتي يتم استخدامها من الموبايل بعد ذلك لافتا إلى أن شركات تصنيع الموبايل حتي تعمل على تصغير بطارية الموبايل جعل المسافات بين ألواح البطارية صغيرة جدا .

وأوضح إسكندر ، أن سبب من اسباب انفجار البطارية هو ان يكون هناك لوح من هذه الألواح تم كسرة فيعمل علي تسريب وهذا التسريب يؤدي إلى تفاعل كيميائي وهذا ما يؤدي الى الانفجار .

وتابع : أن من ضمن أسباب انفجار البطارية هو وجود عيب في تصنيع البطارية نفسها وهذا يؤدي إلى انفجار البطارية بداخل الهاتف المحمول ونسبة هذه الحالة ضعيفة جدا لافتا الى ان شحن الموبيل علي قطعة قماش هذا خطر جدا لان القماش يعمل على الاشتعال بسرعة .
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