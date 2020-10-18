خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو









قال المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن انفجار بطارية التليفون تحدث في اى موبيل وهذا لأن التكنولوجيا التي تستخدم في البطاريات الخاصة بالتليفون تكون عبارة عن مجموعة من الألواح وبينهم مادة كيميائية معينة .





وأضاف إسكندر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الالواح عندما نعطيها كهربة يتم تخزينها حتي يتم استخدامها من الموبايل بعد ذلك لافتا إلى أن شركات تصنيع الموبايل حتي تعمل على تصغير بطارية الموبايل جعل المسافات بين ألواح البطارية صغيرة جدا .





إسكندر ، أن سبب من اسباب انفجار البطارية هو ان يكون هناك لوح من هذه الألواح تم كسرة فيعمل علي تسريب وهذا التسريب يؤدي إلى تفاعل كيميائي وهذا ما يؤدي الى الانفجار . وأوضحالألواحإلىالى



