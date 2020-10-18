"عزف منفرد" و"حقيقة واحدة" في نادي سينما المرأة.. الإثنين

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" نادي سينما المرأة، يوم الإثنين القادم الموافق ١٩ أكتوبر في تمام السادسة مساءً بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.





ومن المقرر أن يتم عرض فيلمى" عزف منفرد" إخراج" ياسين العصامي" و الفيلم الروائى القصير"حقيقة واحدة" اخراج "أية العدل".





و يعقب عروض الافلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشه الأفلام مع صناعها والجمهور ،ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".





نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"، ويهدف النادى إلي عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.





الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.



