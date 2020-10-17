سميرة عبد العزيز: مهمتى في مجلس الشيوخ دعم الفن الجيد

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها سوف تبذل كل قوتها وجهدها من أجل دعم الدولة المصرية تحت قبة مجلس الشيوخ ،ودعم الفن الجيد، وتابعت:"سوف أصدر جهدى وقوتى كلها في دعم الدولة للفن الجيد ..لأن في السنين الأخيرة الفن تراجع".





وأضافت "سميرة عبد العزيز" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها سوف تعمل على توجيه الفن لإلقاء الضوء على مصر الحقيقة، وتابعت:" أنا اهتم أن الفن يلقى الضوء على مصر الحقيقة وأبطال مصر وسلوك المصريين التي يعمل البعض على تشويها..ولدى تصور بذلك، لا مانع من أنى أشارك في أي موضوع آخر يخص المجتمع خلاف الفن".









وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، انها عندما تلقت الاتصال الهاتفي الذي أبلغها ذلك الخبر كانت فى أمسية شعرية بالإسكندرية، قائلة "تلفوني رن..ولما رديت حد قالي انتي سميرة عبد العزيز..قولتله ايوه..قالي الرئيس عينك نائبة في مجلس الشيوخ".





وأوضحت سميرة عبد العزيز، أنها تم اختيارها فى مجلس الشيوخ وذلك لثقة الدولة بها هى وبعض من الشخصيات الأخري، مشيرة إلى أنها تقوم بتجهيز الاوراق المطلوبة منها لانضمامها الى مجلس الشيوخ خلال 3 أيام.



