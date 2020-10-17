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توك شو

"15 جنيها".. شعبة الأدوات المكتبية: القناع الواقي الأكثر مبيعا هذا العام.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:18 م
القناع الواقي
القناع الواقي
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إبراهيم القادري
قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية هذا العام مختلفة جدا وهناك تخفيضات كبيرة جدا في الأسعار مؤكدا على أن ظروف العام الدراسي هذا العام تختلف عن كل الأعوام السابقة.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الجميع متخوف وحضور الطلاب في المدارس غير منتظم وبالتالي هذا اثر على عملية البيع في السوق مؤكدا على ان الاقبال هذا العام كان كبير علي القناع الواقي وسعرها يكون بناء على جودتها ويبدأ سعره من 15 جنيه حتي 45 جنية .

وأوضح حسن ، أن القناع الواقي يوجد منه انواع وكل قناع سعرة يكون على حسب الخامة المصنع منها بالاضافة الى ان هناك طلب متزايد ايضا على الكحول والمطهرات وهذا ليس له علاقة بالأدوات المكتبية ولكنه تم دخولها بسبب احتياجات الطلاب اليها .

وتابع : ان اسعار جميع هذه المستلزمات في متناول الجميع وهذا بسبب تعدد الشركات المنتجة إلى هذه الاحتياجات مؤكدا على ان المنتجات الجديدة جودتها عالية حتى تنضم لسوق المنافسة .
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