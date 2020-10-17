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رياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي وتتمنى التوفيق لـ الزمالك وبيراميدز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:26 م
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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عمرو الحلوانى
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي  الأهلي وجماهيرة بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الوداد المغربي  بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب. 

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصريةن في بيان، عن خالص تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة ، وخالص التمنيات لنادي الزمالك بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الغد الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتوفيق في مواصلة المشوار والوصول للمباراة النهائية ليكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصريًا. 

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.

اونتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وانطلقت المباراة بحماسة شديدة من الفريقين، وحصل النادي الأهلي على خطأ بعد تدخل أحد لاعبي الوداد مع مروان محسن بقوة في منتصف ملعب المباراة.

ومن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي حصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة، بسبب اعتراض لاعب الوداد واسقاط علولو أرضًا، وتصدى لها معلول ولكن مرت برأسية ياسر ابراهيم من فوق مرمى الوداد.

وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة للاعبي الوداد المغربي من الجبهة اليسرى، ولكن مرت بسلام دون أن تصل لمرمى محمد الشناوي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة من عمر المباراة. 

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وأشهر الزامبي جاني سيكازوي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، للمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد تسببه في خطأ لصالح الوداد.

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

وأهدر الوداد تسجيل هدف التعادل للوداد المغربي عن طريق ركلة جزاء في مرمى الأهلي من ركلة جزاء.

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

واستدعى حكام الـ VAR حكم الساحة جاني سيكازوي للتأكد من احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي تسبب فيها محمد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الوداد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة لترتد داخل منطقة الجزاء ويسددها لاعب آخر وتعود للشناوي بين يديه.

وسجل فريق الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من ارتطامها في يد مدافع الفريق المغربي.

أنهى النادي الاهلي المباراة بفوز عظيم بهدفين دون رد، وينتظر الفريقان مباراة العودة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة القادم.
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