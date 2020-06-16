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رياضة

آية مدني: دعم اللجنة الأولمبية المصرية سر تواجدي على المستوى الدولي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
أعربت آية مدني بطلة مصر السابقة للخماسي الحديث ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والذي منح لجنة اللاعبين دورا مهما ومفعلا داخل اللجنة الأولمبية. 


قالت مدني: في السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور ولكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالي أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهي خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين وأن تكون تجاربهم في الرياضة محل اهتمام لإعداد أجيال للمستقبل. 


أوضحت آية مدني ، مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدعم الذي وجدته منذ تنصيبي رئيسا للجنة اللاعبين كان له دور كبير في إنطلاقة دولية بالتواجد كعضو في لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن اختيار أعضاء لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسي الحديث ولكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمي بجانب تاريخي في البطولات كان له دور في التواجد كعضو في لجنة اللاعبين الدولية. 


وأضافت مدني ، أن دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور في تواجدي كعضو في لجنة التطوير باللجنة الأولمبية الدولية وأيضا عضو في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الملاكمة الدولي حتى أولمبياد طوكيو والمساهمة في برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلي الإقليمي والدولي. 


أشارت آية مدني ، الى ان التواجد الدولي مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل في لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعبا للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب ااسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها ، ووجدت هذا الدعم والااتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية. 


وختمت آية مدني ، أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابتة سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري.
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