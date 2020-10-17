موسيماني: الأهلي حقق فوزا مهما في المغرب.. وتمنيت تسجيل المزيد من الأهداف

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء ‏اليوم على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏





قال موسيماني عقب المباراة إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام الوداد، الذي حاول العودة ‏إلى المباراة بعد تأخره بهدفين، ولكن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية على مستوى الدفاع ‏والوسط، وحافظوا على تقدم الفريق على مدار شوطي المباراة.‏





وأضاف المدير الفني للأهلي: «حصلنا على فرصة لتسجيل هدف مبكر من خطأ دفاعي للوداد، ‏واغتنمنا الفرصة ونجحنا في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة ‏الرابعة».‏ وأشاد الجنوب إفريقي بالحارس محمد الشناوي بعد تصديه لضربة جزاء للوداد، كما أشاد ‏بلاعبي الوسط والدفاع.‏





وأوضح موسيماني أن الأهلي خاض المباراة وفقا للخطة الفنية التي تم وضعها من جانب ‏الجهاز الفني قبل المباراة، وكان الفريق بإمكانه أن يضيف أكثر من هدف، بعد الفرص التي أتيحت للاعبين في منطقة جزاء الوداد.‏





وقال موسيماني إن سعادته كانت ستتضاعف في حالة تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكان ‏الفريق أن يحقق ذلك، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز بهدفين وهناك مباراة عودة في ‏القاهرة لا بد أن نستعد لها جيدا.‏





واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قدم مباراة قوية، ووجه الشكر ‏لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.‏





وضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.



