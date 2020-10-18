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فن

رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت رانيا محمود ياسين  صورة جديدة من خلال حساب والدها الفنان الراحل محمود ياسين الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وظهرت رانيا محمود ياسين فى الصوره وهي تسترجع ذكرياتها من خلال حفل زفافها برفقه والدها.
وأثارت الصورة حزن متابعيها وجاءت أبرز التعليقات:
ربنا يرحمه و يغفرله
ربنا يصبر اهله احنا الحزن مالينا 
ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته


وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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