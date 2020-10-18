تحولت إلى شكل حضاري.. محافظ الدقهلية يرد على فيديو تعنيفه لمديرة مدرسة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليقا على الفيديو المنتشر الذي يتضمن تعنيفه مديرة مدرسة إن كل المدارس تتبع المحافظة وأنه هو المسئول عن المدرسة التي تفقدها، ولو المدرسة ناقصها أي شئ من حق المدير رفع مذكرة لوكيل التربية والتعليم بشأن الاحتياج وبعدها مدير الإدارة يتخذ القرار.





وأضاف أيمن مختار، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه وبعد واقعة المدرسة بيومين تم التنظيف، قائلًا: "نفترض أني ممرتش على المدرسة إحنا مسئولين عن الطلاب وأهالينا، ودورنا كجهاز تنفيذي المرور على من يقدم خدمات ويتم تقديم تقرير يرفع للجهات العليا وما تم تنفيذه، وحولت المدرسة للتحقيق في الإدارة التعليمية لأنني سألتها بقالك كام سنة مديرة قالت 3 سنوات ونصف".

وتابع محافظ الدقهلية: "المدرسة تم تنظيفها بنفس الإمكانيات الموجودة ولم يتم إضافة أي شيء.. نفس المدرسة والفصول والعاملين، وبعد ما حدث تحول المشهد إلى شكل حضاري".





وأشار إلى أن هناك 3500 مدرسة داخل محافظة الدقهلية، وفي عهد الرئيس السيسي تم إنشاء 15% من مدارس الدقهلية، وهذه المدارس تشمل حوالي 31 ألف فصل وهو رقم كبير في محافظة كبيرة.