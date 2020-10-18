لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

نشر حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وجه خلاله رسالة مهمة لمن يقومون بإهانته وشتمه.
وتحدث حسن شاكوش فى بدايه الفيديو عن غضبه من رواد السوشيال ميديا الذين يصفونه بالجاهل ويقومون بشتمه بسبب شهرته وغضبهم من حصوله على أموال طائلة.
قال حسن شاكوش في الفيديو إنه لم يكن غنيا فى بدايه حياته فكانت حياته مليئه بالمعاناه، مضيفا أن العمل ليس عيبا، فبدأ حياته لاعب كره قدم فى نوادى كبيرة، وعمل فى محل بلايستيشن، وعمل فى ورشه أحذية، وكان يزف العرائس مقابل القليل من المال ولم يعترض.
وتابع أن لكل إنسان رزق ووقت لرزقه يعلمه الله فقط، فالكل لم يمر بمثل ظروفه او ظروف الاخرين ويجب على الشاب أن يكافح فى حياته ويتعب حتى يرزقه الله ولا يستسهل طريق الاموال، مؤكدا انه سامح كل من قام بشتمه او الاستهزاء به.
وتصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند رقم 1 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش.
وتصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند رقم 1 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش.