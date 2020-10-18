لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

وجه خلاله رسالة مهمة لمن يقومون بإهانته وشتمه. نشر حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،





وتحدث حسن شاكوش فى بدايه الفيديو عن غضبه من رواد السوشيال ميديا الذين يصفونه بالجاهل ويقومون بشتمه بسبب شهرته وغضبهم من حصوله على أموال طائلة.



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قال حسن شاكوش في الفيديو إنه لم يكن غنيا فى بدايه حياته فكانت حياته مليئه بالمعاناه، مضيفا أن العمل ليس عيبا، فبدأ حياته لاعب كره قدم فى نوادى كبيرة، وعمل فى محل بلايستيشن، وعمل فى ورشه أحذية، وكان يزف العرائس مقابل القليل من المال ولم يعترض.



