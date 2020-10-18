AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وجه خلاله رسالة مهمة لمن يقومون بإهانته وشتمه.

وتحدث حسن شاكوش فى بدايه الفيديو عن غضبه من رواد السوشيال ميديا الذين يصفونه بالجاهل ويقومون بشتمه بسبب شهرته وغضبهم من حصوله على أموال طائلة.
قال حسن شاكوش في الفيديو إنه لم يكن غنيا فى بدايه حياته فكانت حياته مليئه بالمعاناه، مضيفا أن العمل ليس عيبا، فبدأ حياته لاعب كره قدم فى نوادى كبيرة، وعمل فى محل بلايستيشن، وعمل فى ورشه أحذية، وكان يزف العرائس مقابل القليل من المال ولم يعترض.

وتابع أن لكل إنسان رزق ووقت لرزقه يعلمه الله فقط، فالكل لم يمر بمثل ظروفه او ظروف الاخرين ويجب على الشاب أن يكافح فى حياته ويتعب حتى يرزقه الله ولا يستسهل طريق الاموال، مؤكدا انه سامح كل من قام بشتمه او الاستهزاء به.


وتصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند رقم 1 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش.

تقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتيه مقرمشه  .. يابت ده انتي قطه مخربشه ,, اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه .. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه .. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".
"بنت الزوات ياتاج علي راسي  .. بنت الزوات ياصحبتي وناسي .. مليش بديل .. انا معاكي اساسي انا اساسي .. بنت الزوات انتي اللي هتصوني .. بنت الزوات يالوز يابنبوني .. نصي التاني لونك شبه لوني".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش يشارك متابعيه بصورة جديدة عبر انستجرام

برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش تريند رقم 5 على يوتيوب

بعد تأجيل المحاكمة.. منار سامي ترقص برفقة حسن شاكوش على أغنيته الجديدة

حسن شاكوش لـ جمهوره: نفسي أفرح بس خايف

برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش يقترب من ربع مليون مشاهدة

حسن شاكوش يعلن عن عمل جديد برفقة وائل جسار ومي سليم.. شاهد

ترشيحاتنا

التاسعة في طريقها للجزيرة.. حسام حسن يهنئ الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد المغربي

مختار مختار: ركلة الجزاء أنقذت الشناوي.. وقفشة الأفضل أمام الوداد

لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها