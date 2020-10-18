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بين الناس

مواطن يطالب بإضافة زوجته وابنه لبطاقة التموين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد أحمد محمد عمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بإضافة زوجته وابنه لبطاقة التموين .

ويقول فى رسالته: أحمل بطاقة التموين رقم قومى 27612090100618، وحذفت نفسي من بطاقة والدتي وعملت بطاقة خاصة بأسرتي لأتمكن من إضافة زوجتي وكذلك قمت بحذف ابني من بطاقة والدتي، ولكن ما حدث أنه تم حذف الابن ولم يتم ادراجه ببطاقتي وكذلك لم يتم اضافة الزوجة".

للتواصل مع القارئ.. رقم الهاتف : 01118887040

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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