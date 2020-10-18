علي جمعة: المرأة ليست درجة ثانية والتفرقة بينها وبين الرجل مرفوضة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من حقوق الزوجة هو أن يتصور ويفهم الرجل أن المرأة كفء له وليست درجة ثانية كما يظن كثير من الرجال.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة درجة أولى ، وليس كما يفهم البعض النصوص بشكل خاطئ عن المرأة، مثل حديث "ناقصات عقل ودين" والذي يجتزأ ويستخرج من معناه الحقيقي.





وأشار إلى أن شعار العلاقة الزوجية موجود في القرآن في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" فهذا هو الأساس في الحياة الزوجية.





وذكر أن التفرقة بين الرجل والمرأة من أجل الخصائص الجسدية لكل منهما هو أمر مرفوض شرعا، فكلاهما في الحقوق والواجبات سواء.





وأوضح أن الله خلق الرجل والمرأة للتكامل فيما بينهما حتى تستمر الإنسانية، فكلمة إنسان في اللغة تشمل الرجل والمرأة معا.



