AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: المرأة ليست درجة ثانية والتفرقة بينها وبين الرجل مرفوضة.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
د على جمعة
د على جمعة
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من حقوق الزوجة هو أن يتصور ويفهم الرجل أن المرأة كفء له وليست درجة ثانية كما يظن كثير من الرجال.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة درجة أولى ، وليس كما يفهم البعض النصوص بشكل خاطئ عن المرأة، مثل حديث "ناقصات عقل ودين" والذي يجتزأ ويستخرج من معناه الحقيقي.

وأشار إلى أن شعار العلاقة الزوجية موجود في القرآن في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" فهذا هو الأساس في الحياة الزوجية.

وذكر أن التفرقة بين الرجل والمرأة من أجل الخصائص الجسدية لكل منهما هو أمر مرفوض شرعا، فكلاهما في الحقوق والواجبات سواء.

وأوضح أن الله خلق الرجل والمرأة للتكامل فيما بينهما حتى تستمر الإنسانية، فكلمة إنسان في اللغة تشمل الرجل والمرأة معا.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر: المهر لا يجب للمرأة إلا بالعقد ويتأكد بالدخول.. فيديو

داعية إسلامي يوجه نصائح للأزواج في ليلة الدخلة

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: لو أنا اللي بدرب الأهلي كنت كسبت الوداد 5

شاهد أول رد فعل لـ تركي آل الشيخ بعد هدف قفشة فى الوداد المغربي

الارصاد تعلن عن موعد وأماكن سقوط الأمطار هذا الأسبوع.. فيديو

الأهلي يباغت الوداد بهدف أول بتوقيع مجدي قفشة ..فيديو

"الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات هيكل

بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

بشعر أشقر.. منى زكى تثير الجدل بلوك جديد

خاطرت لالتقاط سيلفي .. شاهد لحظة هجوم غزال شرس على امرأة