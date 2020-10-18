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رياضة

السادسة زملكاوية يتصدر تويتر.. جماهير الزمالك تدعم اللاعبين أمام الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشناج #السادسه_زملكاويه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعمت فيه جماهير نادي الزمالك اللاعبين قبل مباراتهم أمام نادي الرجاء المغربي ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دور ابطال افريقيا.


وتفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك حول الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم:

تعالى نكسب افريقيا اووه اووه زمالك 

كسبنا خسرنا انا بشجع الزمالك

كونوا ف الموعد رجالًا كما عهدناكم

قاتلوا من أجل الزمالك ومن أجل لاعيبة الزمالك قاتلوا من أجل مجلس إدارة الزمالك قاتلوا من أجل الفرجاني مايسترو ..
قاتلوا للنهاية يا ابطال.

وحرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .

ونشر فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية " تويتر": ‏كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم  وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة 
‎#السادسة_زملكاوية باذن الله

واصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا بعد توصوله الي المغرب .

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، اليوم الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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