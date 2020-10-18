امرأة تصاب بصدمة بعد طلب تورتة عيد ميلاد زوجها عبر الإنترنت





نشرت امرأة "خيبة أملها الثقيلة" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما طلبت تورتة لـ عيد ميلاد زوجها، لكنها وصلتها بشكل بعيد كل البعد عن الصورة

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كانت المرأة البريطانية وتدعى «سام فوكنر» من ريدينج، اتصلت بحلواني لشراء تورتة مماثلة لتلك التي رأتها عبر الإنترنت.





وبعد أن قبل الطلب الخباز الذي استخدم اسمًا مستعارًا Emma Beth Mh على فيسبوك ولكنه حذف ملفه الشخصي الآن بعد الواقعة، دفعت له سام مبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا.





ولكن عندما وصلت التورتة لم تكن تشبه الصورة الإبداعية على الإنترنت إطلاقًا، ويبدو أنها كانت مغطاة أيضًا بشعر الكلاب.





نشرت والدة سام صورًا للتورتة على جروب محلي، وأجرت قناة بيركشاير لايف مقابلة معها لاحقًا قالت فيها: "ابنتي كانت في حالة ذهول عندما فتحت الصندوق.. لم يكن مثل الصورة أبدًا".





لقد دفعت نصف المال مقابل التورتة التي بدت وكأنها من صنع طفل صغير، لقد كان سيئة بشكل مثير للضحك.. "لم يكن لاسم زوجها جراهام حتى حرفًا كبيرًا، لقد كان بهذا السوء الذي ترونه".





بعد مشاركة منشور يشرح بالتفصيل الحادث، تلقت الأم العديد من قبل العديد من الاتصالات من أشخاص آخرين طلبوا تورتة من نفس الخباز وكانت النتائج مخيبة للآمال ومثيرة للاستغراب.



