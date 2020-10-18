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منوعات

خاطرت لالتقاط سيلفي .. شاهد لحظة هجوم غزال شرس على امرأة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:37 ص
غزال
غزال
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عزة عاطف

المخاطرة لالتقاط صورة سيلفي لمشاركتها مع متابعيك قد لا تجلب لك إلا التهلكة، ففي لحظة متهورة هاجم غزال بري متوحش امرأة شابة حاولت الاقتراب بما يكفي لالتقاط صورة سيلفي معه.


خاطرت المرأة الحمقاء التي ارتدت فستانًا صيفيًا أزرق اللون، وزينت شعرها بالزهور بروحها عندما وقفت إلى جانب أحد الحيوانات لالتقاط صورة سيلفي ونشرها على Instagram.

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وفجأة هجم عليها الغزال، ودفعها من الخلف، ووضع حوافره الأماميتين على أسفل ظهرها، داخل حديقة ريتشموند في بريطانيا، وهو ما جعل الشرطة تلقي باللوم عليها لأنها كانت على وشك التسبب في مقتلها.

حذرت شرطة الحدائق الملكية من أن الغزلان ليست كلها لطيفة مثل شخصية ديزني المزيفة بامبي ويمكن أن تهاجمك وتسبب في إصابات خطيرة لك.

أثارت صورة المرأة الضجة على مواقع التواصل، بعدما وجه إليها المستخدمين سيل من الانتقادات والهجوم على فعلتها المتهورة.

وحذرت الشرطة أفراد الجمهور بالبقاء على بعد 50 مترا على الأقل من الغزلان في ريتشموند بارك جنوب غرب لندن.

وغردت شرطة الحدائق الملكية على الصورة ، وكتبت: "هذه الصورة، التي تم التقاطها في ريتشموند بارك، توضح سبب حاجتك للبقاء على بعد 50 مترًا من الحيوانات والغزلان.. إنها حيوانات برية ويمكن أن تسبب لك الأذى".


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