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أخبار العالم

لأول مرة منذ أسابيع.. نيوزيلندا تسجل إصابة واحدة بـ كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ما يقرب من 3 أسابيع. 

وقالت السلطات الصحية في نيوزيلندا، إن الإصابة جاءت لرجل يعمل على متن السفن عبر موانئ نيوزيلندا، حيث انه عمل على متن سفينتين خلال الفترة الماضية، ما يرجح أنه نقل العدوى من خارج البلاد.

وسجل الرجل اختبارا سلبيا في 2 أكتوبر، ثم شعر ببعض الأعراض التنفسية، ليجري الفحص من جديد، ويتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

كما سجلت حالتين جديدتين وافدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في نيوزيلندا إلى 1530 وهناك حاليًا 42 حالة نشطة.

يذكر أن نيوزيلندا لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدى الـ 3 أسابيع الماضية. 

واتجهت غالبية الدول الأوروبية إلى فرض قيود جديدة، عقب الارتفاع الجنوني في إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية خلال الفترة الماضية. 

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