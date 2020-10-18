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مرأة

صدور الدجاج .. 6 أطعمة تمنحك الطاقة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أفضل الأغذية التي تمنحك الطاقة .

_الشوفان
الشوفان من الكربوهيدرات والألياف والمواد المغذية. 
يمنح الشعور بالشبع لفترات اطول ويوفر الطاقة
تناوله في الصباح سيجعلك تعمل لساعات بشكل جيد و بطاقة وحيوية

_البيض
تحتوي البيضة تقريبا على 70 سعرة حرارية فقط ، و على 6 جرامات من البروتين. 
يوفر البيض لك الطاقة.. يعطي شعور بالشبع لفترات اطول 
مغذي و مفيد و مناسب دوما في الحميات 

_صدر الدجاج 
مصدر كبير للبروتينات الخالية من الدهون.. قطعة من الدجاج المشوي مع بعض الخضار المطبوخة بطريقة صحية تجعلها وجبة غداء خفيفة مثالية وستزودك بالطاقة بشكل ثابت حتى العشاء. 
والدجاج يحتوي على نسبة أقل من تلك الدهون المشبعة غير الصحية مقارنة باللحوم الأخرى. 


_كبد البقر
بدون حصولك على كمية كافية من فيتامين ب 12 ، يمكن أن تتناقص طاقتك. 
كبد البقر واحد من أفضل المصادر كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين لتزويدك بالطاقة لفترة طويلة، وإذا كنت لا ترغب في تناوله ، يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.

_الفاصوليا 
مصدر جيد للبروتين ، خاصة إذا كنت نباتيًا تحتوي الفاصوليا أيضًا على الكثير من الألياف للمساعدة في إبطاء عملية الهضم، إنها غنية بالمغنيسيوم أيضًا يساعد ذلك خلاياك على إنتاج الطاقة.

_السردين
السردين يوفر بروتينًا حيوانيًا عالي الجودة للحصول على طاقة ثابتة، وكميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية "البحرية" (EPA و DHA) التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب. إذا كانت لاترغب بالسردين، جرب سمك السلمون أو التونة أو الماكريل.

_الجوز 
الجوز له نوع خاص يستخدمه جسمك للطاقة (حمض ألفا لينولينيك). على الرغم من أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية ، إلا أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولونها لا يكتسبون الوزن أو تظهر عليهم علامات أخرى تدل على الصحة السيئة بسببها. قد يكون السبب في ذلك هو أن الألياف تساعدك على كبح الشهية. 

_القهوة
الكثير منا يحصل على جرعة الكافيين في الصباح من خلال شرب كوب من القهوة وهذا يساهم في تعزيز طاقتك ويبقيك أكثر يقظة. 
ولكن لا تفرط في تناولها يمكن للكافيين أن يجعلك عصبيًا ويسبب للبعض الارق.

_التوت 
التوت الأزرق ، والتوت الأسود ، والفراولة: 

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي تساعد على تغذية وحماية الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

_الشوكولاتة الداكنة الخام 
الشوكولاته الداكنة تحتوي على نسبة سكر أقل، وتحسن المزاج ووظائف المخ. 
ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو في حماية الخلايا وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. 

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