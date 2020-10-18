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رياضة

عماد متعب: موسيماني مبيألفش زي فايلر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
موسيماني مدرب الأهلي
موسيماني مدرب الأهلي
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مجدي سلامة
أشاد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب الفوز بمباراة الوداد المغربي. 

وفاز النادي الأهلي على نادي الوداد بثنائية قفشة ومعلول ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس : " أحب موسيماني على المستوى الشخصي ، فهو مدرب يلعب كرة جميلة وتمنيت تدريبه للأهلي قبل مجيئه ".

وتابع : " النادي الأهلي يقدم أداء جيد مع موسيماني حيث يمتاز بالضغط ولعب كرة جميلة ".

وأضاف : " موسيماني مدرب محترف مبيألفش مثل فايلر المدرب السابق للفريق الأحمر حيث كان الأخير يهدر أول 45 دقيقة من المباراة وكان لا يضغط ، وكان يشرك بقفشة كجناح".

وأردف : " أتوقع أن يقدم النادي الأهلي أداءًا أفضل مع موسيماني الموسم القادم.. وأتمنى فوز الزمالك على الرجاء اليوم ، كي يكون نهائي مصري خالص ".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم على ملعب محمد الخامس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.  
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