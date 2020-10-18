خلال الحملة القومية الثانية.. بيطري المنوفية: تحصين 293 ألفًا و 574 رأس ماشية حتى الآن

تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالمنوفية، لتحقيق أهداف الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 علي مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك للحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .





حيث أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن الانتهاء من تحصين 293 ألف و 574 رأسًا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة تنفيذ 78,4 % من الأعداد المستهدفة بالحملة وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية ، مشيرًا إلي أنه تم أمس السبت تحصين 5251 رأسًا من الأبقار والأغنام والجاموس بنطاق المحافظة .





و أكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية ، وكذا تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .



