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أخبار العالم

بعد خرق الهدنة.. أرمينيا: أذربيجان ترفض محاولة الصليب الأحمر إجلاء الجرحى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
أذربيجان رفضت محاولة
أذربيجان رفضت محاولة الصليب الأحمر إجلاء الجرحى
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دعاء أبوهشيمة
قالت الخارجية الأرمينية اليوم الأحد، إن  أذربيجان رفضت محاولة الصليب الأحمر إجلاء الجرحى بعد خرق الهدنة، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت أرمينيا قد أعلنت اليوم، الأحد، مقتل 40 جنديا في قصف أذربيجاني جديد، مشيرة إلى أن اذربيجان تشن هجوما واسعا منذ الصباح.

وأوضح إقليم كاراباخ، اليوم الأحد، أن عدد القتلى في صفوف القوات ارتفع  إلى 673 شخصا.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: "رصدنا أول خرق أذربيجاني للهدنة صباح اليوم"، ويأتي ذلك بعدما اتهمت اذربيجان الجيش الأرميني، صباح اليوم، بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم ناجورونو كاراباخ.

وفي سياق متصل، قال مستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إن "الحديث عن خرقنا للهدنة غير صحيح"، مؤكدا أن أرمينيا هي من بادرت بمهاجمة المدنيين.

وأضاف المستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريحاته، إن أرمينيا انتهكت الهدنة الإنسانية؛ معربا عن التزام بلاده بها.

وقال المسؤول الأذربيجاني إن أرمينيا وضعت نفسها بموقف حرج حينما واصلت قصفها حتى الآن.  

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد أعلنتا، يوم السبت، عن محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناغورني كاراباخ، اعتبارا من منتصف الليل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من انهيار هدنة بوساطة روسية فور دخولها حيز التنفيذ، والتي يتبادل الجانبان اللوم في خرقها.
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