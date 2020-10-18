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توك شو

الكمامة شرط الدخول.. إجراءات احترازية مشددة دخل حرم جامعة القاهرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الحرم الجامعى، مؤكدا أن لن يسمح لأحد بدخول الحرم الجامعي دون الكمامة.

وأضاف الخشت، خلال لقاء على فضائية ام بى سى مصر 2، ببرنامج صباحك مصري، حول بدء العام الدراسي الجديد: "أطلقنا منصة إلكترونية للتعليم عن بعد التى تستخدم فى الدول الكبرى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا". 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في الأبحاث المعدة بشأن كورونا تصل إلى 30%، لافتًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من مستشفى تابعة للجامعة كمستشفى عزل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وتابع  رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة حريصة على تطوير جميع القطاعات على رأسها قطاع التعليم، وتعمل ليلًا ونهارًا من أجل إحداث تغيير وتطوير حقيقى فى كل الملفات.
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