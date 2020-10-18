الكمامة شرط الدخول.. إجراءات احترازية مشددة دخل حرم جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تطبيق مجموعة من . إنه تم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الحرم الجامعى، مؤكدا أن لن يسمح لأحد بدخول الحرم الجامعي دون الكمامة





وأضاف الخشت، خلال لقاء على فضائية ام بى سى مصر 2، ببرنامج صباحك مصري، حول بدء العام الدراسي الجديد: "أطلقنا منصة إلكترونية للتعليم عن بعد التى تستخدم فى الدول الكبرى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".





رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في الأبحاث المعدة بشأن كورونا تصل إلى 30%، لافتًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من مستشفى تابعة للجامعة كمستشفى عزل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأشار