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رياضة

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس.

وأضاف موسيماني: «مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة».

وأوضح: «تركيزي كان واضحا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها».

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس.

وأوضح: «أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد التي أقيمت في كازابلانكا أمس في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط».

وانتقل موسيماني للحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المقرر لها ٢٣ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة مؤكدًا: «ستكون مباراة صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة بتحقيق نفس الأمر في مباراة العودة، ومن ثم اعتبرها بمثابة الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح؛ من أجل بلوغ المباراة النهائية».

وأضاف موسيماني: «علينا عدم المبالغة في الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط في الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثانٍ في القاهرة خلال عدة أيام.. نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل بعد.. الأمر مازال مؤجلا إلى الجمعة المقبل».

وقال المدير الفني للأهلي: «سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز، ولكن علينا التأكيد أيضا أن مباراة أمس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا».

وعن الوصول إلى المباراة النهائية قال موسيماني: «ليس مقبولا الآن الحديث عن هذا الأمر.. لم نصعد بعد.. نعم حققنا الفوز على الوداد في المغرب، ولكن التأهل لم يحسم بعد وعندما نقطع تذكرة الوصول للمباراة النهائية سيكون وقتها المجال متاحا للحديث عن المباراة الأخيرة في مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة».

وأكد موسيماني أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والذي ترأس بعثة الفريق في رحلة المغرب الأخيرة، مؤكدًا أنه قدم دعما كبيرا للاعبين، وحرص علي تشجيعهم، ووجه الشكر لهم عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلها أمور أكثر من رائعة تزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق الانتصارات والسير خطوات بعيدة نحو حصد البطولات.
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