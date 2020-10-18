عددهم 18 فائزا.. محافظ قنا يعقد اللقاء الأول مع المهندسين الجدد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الأول مع المهندسين الفائزين بوظيفة مهندس في إطار مجموعة الوظائف التي أعلنت عنها المحافظة في يوليو الماضى طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2020، وذلك بحضور المدير المالي والإداري ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية.





أكد الداودي، خلال لقائه بالمهندسين الفائزين أنه تم تطبيق مبدأ الشفافية في عملية التعيين من خلال إجراء قرعة علنية تم بثها بشكل مباشر عبر صفحة مكتب اعلام محافظة قنا على فيسبوك، وذلك بعد اختيار الناجحين منهم في كل من المقابلات الشخصية والاختبارات التخصصية التي تم إجرائها في وقت سابق، مؤكدًا أن هذه رسالة قوية توضح اتجاه الدولة في تطبيق مبدأ الكفاءة للمفاضلة بين المتقدمين.





وأوضح الداودي، أنه سوف يتم تدعيم الوحدات المحلية بالمهندسين الجدد للعمل بالإدارات الهندسية التابعة لها، موصيًا إياهم بضرورة التفاني في العمل والعمل بروح الفريق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





كما طالبهم محافظ قنا، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل أثناء أداء مهامهم الوظيفية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن المحافظة تنتهج سياسة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع العاملين بالجهاز الإداري لها.







جدير بالذكر أن عدد الفائزين بالقرعة العلنية 18 مهندسا منهم" 3 مهندسين مدنيين و2 مهندس عمارة بالديوان العام لمحافظة قنا– 3 مهندسين مدنيين ومهندسين عمارة بالوحدة المحلية لمدينة قنا – 2 مهندس مدني و1 مهندس ميكانيكا بمركز قوص – 2 مهندس مدنى بمركز نجع حمادي – 2 مهندس مدنى بدشنا - 1 مهندس مدني بمركز فرشوط – 1 مهندس مدنى بمركز الوقف".





اقرأ أيضًا:

الداودى يشارك طلاب مدارس قنا طابور الصباح فى أول أيام الدراسة

إصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة على طريق قنا الصحراوى الغربي