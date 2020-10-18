نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات وسط إجراءات احترازية مشددة

تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، يرافقه د. رقية شلبي عميدة كلية البنات ، و د. مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حرم كلية البنات جامعة عين شمس، حيث تابع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية داخل الحرم وأيضا داخل المدرجات .





وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأن ذلك يعتبر اولي اولويات الجامعة للعام الجامعي الجديد ، كما أكد علي دور الاتحادات الطلابية في توعية الطلاب خاصة الطلاب الجدد ،وان ذلك يأتي في المقام الأول حفاظًا علي صحتهم وصحة ذويهم وزملائهم، مؤكدا علي ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية التي من شأنها ان تحمي الطلاب من تداعيات الموجة الثانية لكوفيد ١٩.





وأوضحت د. رقية شلبي عميدة كلية البنات، ان الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التشديد على إرتداء الكمامات .





وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.