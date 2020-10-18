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فن

كارول سماحة لجمهورها: المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت السارة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:00 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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ندى فكرى
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها واناقتها.

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و علقت كارول سماحة، علي الصورة قائلة :" رغم كل الظروف التي تحيط بنا أستثمر طاقتي في هذه المرحلة بالعمل على أفكار جديدة والتركيز على المرحلة المقبلة التي أوعدكم بأنها ستكون مليئة بالمفاجآت السارة"

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كارول سماحة في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما رفعت شعرها البني بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسة باللون الفضي لإكمال إطلالتها.

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
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