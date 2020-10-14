بإكسسوارات لافتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها الأنيق.

ووضعت عقدا أنيقا مطرزا حول الرقبة باللون الذهبي مع اسورة لليد لإكمال إطلالتها الناعمة.

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.





‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.



