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مرأة

بإكسسوارات لافتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:48 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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نهى هجرس
شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت بها كارول سماحة بفستان جذاب وبسيط باللون الأبيض، دون أكمام ليبرز عن جمالها واناقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كارول سماحة في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها الأنيق.

ووضعت عقدا أنيقا مطرزا حول الرقبة باللون الذهبي مع اسورة لليد لإكمال إطلالتها الناعمة.

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة  على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
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