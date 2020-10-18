AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلاق أسماء عزت العلايلي وصحفيي الفن الراحلين على قاعات مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:18 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسي عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.
  
فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرًا لعطائهما وتخليدًا لذكراهما.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاف بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية بسبب عزت العلايلي

أزمة بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط.. تكريم عزت العلايلي يثير الجدل.. القصة كاملة

تكريم رغدة في "الإسكندرية السينمائي"

الناقد عصام زكريا مديرا فنيا للدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

اختيار الناقد عصام زكريا مديرا فنيا للدورة 36 لـ"الإسكندرية السينمائي"

علامة مهمة في تاريخ الفن.. مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعي الفنان محمود ياسين

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

سائق حافلة يتوقف لضرب أحد الركاب وطرده في منتصف الطريق.. صور

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

بالحجاب.. بسمة وهبة في أول ظهور بعد إجرائها العملية

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

رسميا .. تيسلا تطرح موديل 3 tesla model الجديدة 2021 بسعر خيالي | صور

للطلاب والمعلمين.. أيمن سالم يقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا