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برلمان

وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تمد يد العون لمجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:52 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إن إنشاء مجلس الشيوخ جاء باستحقاق دستوري لخلق مساحة أرحب من التعبير عن الإرادة الشعبية، ولتحقيق التناغم مع مجلس النواب من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الثانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

ونقل فؤاد عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تهانيه لأعضاء مجلس الشيوخ، وحرص الحكومة على تقديم يد العون وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمة المجلس، ليكون صوتا آخر للشعب الذي تحمل الكثير وأثبت علاقته المتينة بقيادته في حقبة زمنية تتسم بالبناء والتنمية في كافة الميادين.

وأعرب فؤاد عن التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم للذود عن وطنه وأخذ على عاتقه أن يصل به إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الحكم الرشيد.

ومن جهته، تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بخالص الشكر لوزير شئون المجالس النيابية على الدعم الذي قدمه من أجل ميلاد هذا الصرح الذي سيبقى إلى جوار مجلس النواب في ظل الديمقراطية التي تتمتع بها مصر.

كما وجه عبد الرازق الشكر لرئيس لجنة الشئون المالية والإدارية لمجلس الشيوخ المستشار محمود عثمان عتمان القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الشيوخ، على الجهد الذي بذله لإعادة الأصول التابعة لمجلس الشيوخ كاملة من مجلس النواب ورفع كفاءة المبنى، بالتعاون والتنسيق مع الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي الذي قدم كافة سبل الدعم لميلاد مجلس الشيوخ.
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