صدمة للزملكاوية.. سفير مصر بالمغرب يفجّر مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

أكد سفير مصر بدولة المغرب أشرف إبراهيم، أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لن يعود مع بعثة الأبيض إلى القاهرة، عقب خوض مباراة الرجاء، المقرر لها، الليلة في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
كان نادي الزمالك، أعلن الجمعة الماضية، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، وعزله بفندق إقامة البعثة بالمغرب.
وقال سفير مصر بالمغرب في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": فرجاني ساسي سينتظر في المغرب لحين التعافي من فيروس كورونا، لأن دخول مصر يتطلب أن تكون مسحة الشخص سلبية، وبالتالي وفقا لتقديري الشخصي لن يعود اللاعب مع البعثة إلى القاهرة".
ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل.
في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.