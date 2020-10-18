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رياضة

المصري يفوز على طنطا 2-1 في الدوري.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:35 م
المصري وطنطا
المصري وطنطا
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث المباراة بين فريقي طنطا والمصري بفوز أبناء بورسعيد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز. 


تدخل ال VAR ومنع فريق طنطا من التقدم على المصري في الدقيقة الأولى، بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق عبد الرحمن الدح لاعب ابناء السيد البدوي. 


وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة تمكن المصري من تسجيل الهدف الأول في شباك طنطا، واعلان التقدم على طنطا. 


سجل الهدف حسن علي لاعب المصري عن طريق مراوغة لدفاع طنطا وسددها بقوة لتسكن شباك حارس المرمى.


وفي شوط المباراة الثاني تمكن المصري البورسعيدي من تسجيل هدف ثان عن طريق ركلة جزاء بقدم عمرو موسى في الدقيقة 50. 


واستطاع طنطا تقليص الفارق وسجل هدفا أول في الدقيقة 64، عن طريق رأسية رائعة من  محمد ناجي جدو. 


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة 45 ويحتل المركز السابع، بينما يستمر طنطا في المركز الأخير برصيد 19 نقطة ويهبط رسمياََ. 


يدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح.

الهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

بينما دخل المصري مباراة اليوم أمام طنطا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي.

خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا .

خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو.
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