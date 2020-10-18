AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:15 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن  مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم عقد الاجتماع رقم 161 برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ،  وحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.


أوضح شديد أن المجلس اتخذ العديد من القرارات من أهمها الموافقة على قيد وتسجيل عدد (38) رسالة ماجستير ودكتوراه في التخصصات المختلفة، وتوفير فصول دراسية منفصلة للطلبة الوافدين الذين سيتم استقبالهم بعد بداية العام الدراسي مع استمرار قبولهم حتى 2020/11/30 نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.




وأضاف شديد  أن المجلس وافق على الإعلان عن جوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2021، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجان متخصصة لفحص أوراق المتقدمين للحصول على جوائز جامعة الفيوم المختلفة والمقرر إعلانها خلال احتفالية عيد العلم الثالث عشر ديسمبر 2020.


من جانب آخر شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال الطلاب الجدد والقدامى بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقائم بأعمال أمين عام الجامعة . 


وقام الدكتور أحمد جابر شديد بتقديم التهنئة للقيادة السياسية ومنتسبي جامعة الفيوم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى استعداد الجامعة لاستقبال طلابها بعدد من الإجراءات الاحترازية نظرا للظروف الاستثنائية الحالية بداية من التوجيه بضبط دخول الطلاب بشكل منظم إلى الحرم الجامعي وعدم السماح بالتواجد داخل الجامعة بدون ارتداء الكمامة الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل المدرجات والقاعات الدراسية وتفعيل آليات التعليم الإلكتروني وتقليل الكثافة الطلابية داخل الكليات إلى جانب التعقيم اليومي للقاعات والمدن الجامعية عقب انتهاء اليوم الدراسي.


جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه
جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم: بدء اختبارات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية

رئيس جامعة الفيوم: اعتماد كلية التربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

دورة للإسعافات الأولية بجامعة الفيوم

استعدادات بكليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. تعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتقسيم الدفعات إلى مجموعات.. وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات إلى النصف

محمد شديد رئيسا لـ الدراسات الفندقية ورضا طه لقسم النبات بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يهنئ هيئة التدريس والطلاب بالعام الجامعي الجديد 2021/2020

ترشيحاتنا

وزير التعليم : انتظروا قناة تعليمية جديدة لخدمة طلاب الثانوية العامة .. 15 نوفمبر

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور

حنان الأحمدي أول امرأة سعودية تتولى منصب مساعد رئيس مجلس الشورى

قطة شجاعة تنقذ طفلا من فكي كلب شرس

اللي هيمسنا هيدفع التمن غالي .. أيمن نور يطالب وزير الداخلية التركي بتسليم 5 إعلاميين إخوان لمصر .. شاهد

صدمة للزملكاوية.. سفير مصر بالمغرب يفجّر مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور