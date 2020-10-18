جامعة الفيوم توافق على تسجيل 38 رسالة ماجستير ودكتوراه

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم عقد الاجتماع رقم 161 برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، وحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.









أوضح شديد أن المجلس اتخذ العديد من القرارات من أهمها الموافقة على قيد وتسجيل عدد (38) رسالة ماجستير ودكتوراه في التخصصات المختلفة، وتوفير فصول دراسية منفصلة للطلبة الوافدين الذين سيتم استقبالهم بعد بداية العام الدراسي مع استمرار قبولهم حتى 2020/11/30 نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

















وأضاف شديد أن المجلس وافق على الإعلان عن جوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2021، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجان متخصصة لفحص أوراق المتقدمين للحصول على جوائز جامعة الفيوم المختلفة والمقرر إعلانها خلال احتفالية عيد العلم الثالث عشر ديسمبر 2020.









من جانب آخر شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال الطلاب الجدد والقدامى بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقائم بأعمال أمين عام الجامعة .









وقام الدكتور أحمد جابر شديد بتقديم التهنئة للقيادة السياسية ومنتسبي جامعة الفيوم بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى استعداد الجامعة لاستقبال طلابها بعدد من الإجراءات الاحترازية نظرا للظروف الاستثنائية الحالية بداية من التوجيه بضبط دخول الطلاب بشكل منظم إلى الحرم الجامعي وعدم السماح بالتواجد داخل الجامعة بدون ارتداء الكمامة الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل المدرجات والقاعات الدراسية وتفعيل آليات التعليم الإلكتروني وتقليل الكثافة الطلابية داخل الكليات إلى جانب التعقيم اليومي للقاعات والمدن الجامعية عقب انتهاء اليوم الدراسي.







