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حوادث

ضبط 6 أطنان سلع أغذية فاسدة بالإسكندرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط "6٫2 طن سلع غذائية فول- مكرونة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة" بحوزة "المدير المسئول عن شركة لتجارة السع الغذائية- كائنة بالعامرية بالإسكندرية"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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