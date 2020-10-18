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فن

أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان داخل الجيم .. شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:35 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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محمد بدران

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر مصطفى شعبان وهو مستعرضا رشاقته في الجيم بإطلالة رياضية، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله  وما شاء الله ولا قوة الا بالله ، تم الاتفاق رسميا علي انتاج مسلسل "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "اسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، إخراج : أحمد خالد موسي، إنتاج : صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان.

وتابع:" وهيكون تاني تعاون مع أحمد خالد المخرج بعد نجاحنا مع بعض في فيلم #هروب_اضطراري، واول تعاون مع عمرو سعد يالا دعوات حلوة بقي بنفوس صافيه، يارب التوفيق توكلنا علي الله" .

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