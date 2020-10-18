أول تعليق من شيكابالا بعد الفوز علي الرجاء البيضاوي

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيره بالفوز اليوم علي الرجاء البيضاوي.





وحرص شيكابالا علي التقاط الصور التذكاريه بصحبة الاعبين والجهاز الإداري وامير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة عقب فوز فريقه .





كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.





ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.





ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير النادي وذلك عقب الفوز على الرجاء البيضاوي في المغرب مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي إفريقيا.





وتمنى صبحي فوز الزمالك في لقاء العودة والمقررة إقامته في القاهرة السبت المقبل، لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.





وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.



