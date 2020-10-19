هل السادات هو "مستر إكس" المذكور في تسريبات هيلاري كلينتون؟.. فيديو

علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اتهامه بتحريض السفير الفرنسي على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلا "محصلش واتقال كلام كثير جدا في هذا الأمر، وأكد أنه التقى بالرئيس الفرنسي عندما حضر في زيارة رسمية إلى مصر في حضور وزيرة التخطيط هالة السعيد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "إذا كنت قلت أو تجاوزت، فتستطيع أنه تقول وتشهد على هذا الأمر"، مشددا على أن هذا الأمر لم يحدث وليس له أساس من الصحة.





وفيما يخص إرساله مسودة قانون الجمعيات الأهلية، إلى السفارات الأجنبية، أوضح أن هذا الأمر غير صحيح، معقبا: المسودة كانت منشورة بالفعل في الجرائد، وأنه لم يرسل شيئا.



وأوضح تلقيت رسالة من مجموعة من النواب تحمل اعتذار عما بدر منهم في حقه.





وعلق على سؤال الباز، إذا كان هو "مستر إكس"، المذكور، في إيميلات هيلاري كلينتون"، قال السادات: "طبعا لا.. ممكن يكون أكس تاني بس مش أنا".