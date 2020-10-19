جوجل يحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش الـ 110





وحتفل محرك البحث الشهير برفع وتغيير شعاره الرسمي، ووضع صورة كرتونية للفنان فريد الأطرش بجوار "عود موسيقي".





وولد فريد الأطرش عام 1910 فى بلدة القريا فى جبل الدروز السورية قبل أن يهاجر مع عائلته إلى مصر، هربا من بطش الاحتلال الفرنسي.





ولقب فريد الأطرش بـ "بلبل الشرق" وترك إرثا فنيا كبيرا، يتكون من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.

وبدأ بلبل الشرق مشواره الفني في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان يؤدي بانتظام في الإذاعة المصرية، وتضمن قائمة أبرز أغانيه : الحياة حلوة ويا حبايبي يا غايبين وحياة عنيكي وفوق غصنك يا ليمونة وساعة بقرب الحبيب وياعوازل فلفلوا.



احتفل محرك البحث جوجل، بذكرى ميلاد الفنان الكبير والموسيقار والمطرب الراحل فريد الأطرش الـ110.