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حوادث

بـ 20 لفافة شابو| ضبط عاملين يتاجران في المخدرات بسوهاج

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط عاملين لاتجارهما في المواد المُخدرة بمركز جرجا.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يُفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا، مفاده تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بدائرة المركز من ضبط عاملين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.


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وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمين هما: "الأدهم. ع. ع"، 48 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 20 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 150 جراما، ومبلغ مالي قدره 1110 جنيهات، وسلاح أبيض "مطواه" وهاتف محمول.


و"صابر. ا. م"، 32 عامًا، عامل، ويقيم دائر قسم جرجا، وبحوزته قطعة كبيرة من مادة الحشيش المُخدر تزن حوالي 200 جرام، وسلاح أبيض "مطواه"، وهاتف محمول.


وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهما من المتعاطين.


تحرر المحضر اللازم بكلتا الواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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