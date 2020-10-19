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أخبار البلد

الأردن: السماح بإصدار تصاريح عمل للوافدين المسجلين على منصة حماية ولم يغادروا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تضمن قرارًا يسمح بإصدار تصاريح عمل للوافدين المسجلين على منصة حماية ولم يغادروا البلاد. 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر السماح بإصدار تصاريح عمل للوافدين المسجلين علي منصة حماية ولم يغادروا الأردن.

من جانبه، قال الملحق العمالي ، طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن: إن قرر وزير العمل  يسري علي العمال غير الأردنيين الذين سجلوا على منصة حماية   https://hemayeh.jo ولم يغادروا أراضي المملكة.

وأضاف أن القرار استثنى العمال غير الأردنيين المسجلين على المنصة الذين أنجزوا معاملاتهم لسحب واستلام مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة).

وأكد "القطامين" أن القرار جاء بناء على طلب من أصحاب العمل، وتسهيلا عليهم لتيسير أمور منشآتهم وأعمالهم في ظل ظروف جائحة كورونا التي مازالت تلقي بظلالها على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وعمم الدكتور القطامين على كافة كوادر الوزارة تسهيل الإجراءات للعمالة غير الأردنية والراغبة في السفر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك قبل 31 أكتوبر الجاري للاستفادة من الإعفاءات التي قدمت لهم.
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