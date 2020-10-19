محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه خاصة حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.



