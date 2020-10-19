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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:04 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه خاصة حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.

من جانبه أوضح اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع صلاح سالم .. صور
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