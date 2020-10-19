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فن

نسرين طافش لجمهورها : الضربة التي لا تميتك تقويك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:21 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكرى
نشرت الفنانة نسرين طافش ، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش قائلة: الضربة التي لا تميتك .. تقويك ..سارة .. #الوجه_الآخر ".

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وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.
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