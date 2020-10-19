AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الرقابة وشن حملات دورية ويومية لضبط المخالفات البيئية بقرى ومراكز المحافظة خاصة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "الذرة الشامية" وتحرير المحاضر الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتسببين في تلوث البيئة ليكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطنين والحد من هذه الظاهرة

 اوضح إنه تم تحرير 45 محضر وغرامة فورية للمخالفين ضمن حملات دورية يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الزراعة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وجهاز شئون البيئة حفاظًا على صحة المواطنين والعمل عى القضاء على هذه الظاهرة وما تسببه من خطورة في حرقها من تكوين السحب السوداء الضارة. 


اقرأ أيضا :



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة استخدام مفارم للمخلفات الزراعية وتشغيلها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إليها منعًا للمسائلة القانونية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها فضلًا عن تحرير المحاضر والغرامات الفورية للمخالفين مشيرًا إلى تنظيم العديد من الندوات وحملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية المواطنين والمزارعين والفلاحين وارشادهم على كيفية التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات.



وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة أن حملات الإدارة المكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء تمكنت من تحرير ما يقرب من 45 محضر حرق مخلفات زراعية بمختلف القرى والنجوع حتى الآن وتحديدًا بمراكز (أبنوب ، القوصية ، منفلوط ، ديروط ) وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوزت 10 ألاف جنيه على حسب مساحة الأرض.
لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط
لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط
لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط
لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع السحابة السوداء.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم حصاد الأرز بالبحيرة

تحرير 238 محضرا لحرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين.. تنفيذ 7464 نشاطا توعويا لمواجهة السحابة السوداء.. وتخصيص أرقام للإبلاغ عن مخالفات البيئة

محافظ أسيوط: حملات مكثفة للقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

ترشيحاتنا

ميدو: أمير مرتضى صنع فريق الزمالك بذكاء شديد جدا.. وهذا سر الفوز على الرجاء

جريمة بشعة .. أب يكسر جمجمة ابنته الصغيرة في كازاخستان

لأول مرة.. هبوط طائرة إماراتية لتل أبيب والطاقم يرفع علم إسرائيل

انضباط الجبلاية تفصل فى شكاوى الأهلى والزمالك اليوم

بمساعدة العشيق.. ربة منزل تقتل زوجها وتدعي انتحاره في مطروح| تفاصيل

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

AdvertisementS

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون

سعر ومواصفات مرسيدس Mercedes A180 .. صور

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم