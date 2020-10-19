لمواجهة الحرق ..غرامة فورية وتوزيع مفارم لتحويل مخلفات الزراعة إلى سماد وعلف بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الرقابة وشن حملات دورية ويومية لضبط المخالفات البيئية بقرى ومراكز المحافظة خاصة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "الذرة الشامية" وتحرير المحاضر الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتسببين في تلوث البيئة ليكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطنين والحد من هذه الظاهرة





اوضح إنه تم تحرير 45 محضر وغرامة فورية للمخالفين ضمن حملات دورية يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الزراعة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وجهاز شئون البيئة حفاظًا على صحة المواطنين والعمل عى القضاء على هذه الظاهرة وما تسببه من خطورة في حرقها من تكوين السحب السوداء الضارة.









اقرأ أيضا :













ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة استخدام مفارم للمخلفات الزراعية وتشغيلها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إليها منعًا للمسائلة القانونية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها فضلًا عن تحرير المحاضر والغرامات الفورية للمخالفين مشيرًا إلى تنظيم العديد من الندوات وحملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية المواطنين والمزارعين والفلاحين وارشادهم على كيفية التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات.











